«Единая Россия» поможет добровольцам, желающим попробовать себя в большой политике

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, участие волонтеров в выборах - серьезный вопрос. И ответить на него они должны в первую очередь сами себе, поскольку, по его словам, это не может быть наградой за имеющиеся достижения или даже за проявленное во время пандемии мужество. «Это в значительной мере готовность лично отвечать за то, как живут люди», — считает он.