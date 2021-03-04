«Единая Россия» поможет добровольцам, желающим попробовать себя в большой политике

По мнению депутата, они знают о нуждах и чаяниях людей, являясь примером для подражания, и станут эффективны и полезны, работая и в Государственной думе, и в законодательных собраниях регионов. Он сам, будучи депутатом, считает, что активные добровольцы должны быть во всех органах власти, пишет nashgorod.ru.
По словам президента, среди волонтеров есть люди с разными взглядами, и они могут предлагать разное решение проблем, которые стоят перед страной или регионом.
«Я за, я уже об этом говорил», - напомнил Владимир Путин. По его мнению, надо предоставить возможность людям с разными убеждениями быть во власти, чтобы в открытой честной борьбе мнений появлялись самые приемлемые решения, которые позволят идти стране вперед. «Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — сказал он.
По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, участие волонтеров в выборах - серьезный вопрос. И ответить на него они должны в первую очередь сами себе, поскольку, по его словам, это не может быть наградой за имеющиеся достижения или даже за проявленное во время пандемии мужество. «Это в значительной мере готовность лично отвечать за то, как живут люди», — считает он.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия обещает поддержать добровольцев. Во время пандемии коронавируса ЕР смогла объединить свыше 100 тысяч добровольцев со всей России. Партия будет рада видеть добровольцев, общественников, сторонников Владимира Путина на предварительном голосовании «Единой России». Он высказал предложение всем попробовать свои силы. А тем, кто только начинает свой путь в политике, помогут, подскажут, их поддержат.
Он сообщил, что «Единая Россия» сегодня является единственной партией в РФ, проводящей открытое предварительное голосование, по результатам которого люди могут стать кандидатами в депутаты. Это мероприятие состоится в период с 24 по 30 мая по первой модели. Возможность выбрать потенциальных кандидатов от ЕР будет у всех российских избирателей, сообщает сайт “Единой России”.
«Волонтер Победы», студентка НГУ Мария Игошкина, считает, что люди с активной жизненной позицией не могут оставаться в стороне, а должны принимать участие в предварительном голосовании «Единой России».
«Единая Россия» дает возможность людям с активной жизненной позицией, которые не остались в стороне во время тяжелого периода пандемии, стать участниками предварительного голосования. В течение этого года «Волонтеры Победы» не раз с «Единой Россией» реализовали различные проекты помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Один из таких крупных проектов – «Телефон фронтовику», в рамках которого оказывают помощь участникам и ветеранам войны.
После совместной работы с «Единой Россией» я приняла участие в федеральном проекте «ПолитСтартап». Это мне помогло лучше понять существующие политические и общественные процессы предварительного голосования – это объединение единомышленников, которые заинтересованы в развитии своего региона и страны. И каждый участник найдёт своё место и внесёт свой вклад», - отметила она.