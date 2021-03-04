Мишустина пригласили посетить замерзший после капремонта дом в Новосибирске

Капитальный ремонт начался в летние месяцы. Рабочие разобрали крышу, и на этом все. Они даже не появлялись на объекте после этого. В итоге с приходом зимы на потолках квартир стали появляться сосульки, плесень, а жильцы всю зиму пытались согреться. Дом обслуживает УК ПД-Восток, но местные жители не могут сказать ничего хорошего о ней.