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Мишустина пригласили посетить замерзший после капремонта дом в Новосибирске

4 марта 2021, 11:46
Жильцы дома всю зиму мерзли в квартирах в ожидании капремонта.

Многоквартирный дом на улице Театральной в Новосибирске, где летом 2020 года начался капремонт, простоял всю зиму без крыши.

Жильцы дома №9 рассказали активистам регионального штаба ОНФ, в каких условиях они жили всю зиму. Владельцы квартир показали плесень и сосульки на стенах, которые появились благодаря «капремонту».

Эксперт ОНФ в Новосибирской области Сергей Аверьяскин оценил ущерб и заявил о бесполезности правоохранительной системы и беспределе чиновников. По его словам, такое качество капремонта стоило бы показать прилетевшему в Новосибирск 4 марта премьер-министру Михаилу Мишустину.

Капитальный ремонт начался в летние месяцы. Рабочие разобрали крышу, и на этом все. Они даже не появлялись на объекте после этого. В итоге с приходом зимы на потолках квартир стали появляться сосульки, плесень, а жильцы всю зиму пытались согреться. Дом обслуживает УК ПД-Восток, но местные жители не могут сказать ничего хорошего о ней.

#Новости#Общество
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