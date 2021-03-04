Мишустина пригласили посетить замерзший после капремонта дом в Новосибирске

Многоквартирный дом на улице Театральной в Новосибирске, где летом 2020 года начался капремонт, простоял всю зиму без крыши.
Жильцы дома №9 рассказали активистам регионального штаба ОНФ, в каких условиях они жили всю зиму. Владельцы квартир показали плесень и сосульки на стенах, которые появились благодаря «капремонту».
Эксперт ОНФ в Новосибирской области Сергей Аверьяскин оценил ущерб и заявил о бесполезности правоохранительной системы и беспределе чиновников. По его словам, такое качество капремонта стоило бы показать прилетевшему в Новосибирск 4 марта премьер-министру Михаилу Мишустину.
Капитальный ремонт начался в летние месяцы. Рабочие разобрали крышу, и на этом все. Они даже не появлялись на объекте после этого. В итоге с приходом зимы на потолках квартир стали появляться сосульки, плесень, а жильцы всю зиму пытались согреться. Дом обслуживает УК ПД-Восток, но местные жители не могут сказать ничего хорошего о ней.