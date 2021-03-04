На праздниках новосибирцев ждут теплые и снежные выходные

«Gismeteo» прогнозирует в ночь на субботу 6 марта, температуру в -4°С, которая сохранится в течение дня. Также возможен снег и порывы ветра до 17 м/с. Снег сохранится и в воскресенье, когда ночная температура составит -3°С, а днем потеплеет до -1°С. Ожидается ветер со скоростью до 12 м/с. Такой же силы ветер сохранится и в понедельник 8 марта. В Международный женский день Новосибирску прогнозируют снег и температуру ночью в -3°С, а днём до -2°С.