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На праздниках новосибирцев ждут теплые и снежные выходные

4 марта 2021, 12:03
К городу постепенно подбирается климатическая весна.

В Новосибирске на предстоящих выходных ожидается относительно теплая и снежная погода. Об этом сообщают различные погодные сервисы.

«Gismeteo» прогнозирует в ночь на субботу 6 марта, температуру в -4°С, которая сохранится в течение дня. Также возможен снег и порывы ветра до 17 м/с. Снег сохранится и в воскресенье, когда ночная температура составит -3°С, а днем потеплеет до -1°С. Ожидается ветер со скоростью до 12 м/с. Такой же силы ветер сохранится и в понедельник 8 марта. В Международный женский день Новосибирску прогнозируют снег и температуру ночью в -3°С, а днём до -2°С.

«Яндекс. Погода» говорит о том, что в ночь на 6 марта прогнозируется температура -4°С, днём до -3° С. Возможен снегопад, который ожидается и 7 числа, когда днем температура составит -3° С. 8 марта окажется еще теплее - до -2°С.

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