Назвали сферы с самыми высокими зарплатами в Новосибирске

Доход финансистов по-прежнему самый высокий в области. Работники сферы финансов получают в среднем 77 201 руб., (71 320 руб. – конец 2019 года). Ей уступает сфера информации и связи – около 70 тыс. рублей. На третьем месте, по данным Новосибирскстата, находятся научные сотрудники с доходом 52 639 рублей. Новосибирцы, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, в месяц в среднем получают 51 115 руб., в госуправлении, в сфере военной безопасности и соцобслуживании – 50 765 руб.