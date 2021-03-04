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Назвали сферы с самыми высокими зарплатами в Новосибирске

4 марта 2021, 12:45
Данные получены по итогам 2020 года.

Новосибирскстат собрал данные по зарплатам новосибирцев в разных сферах экономики.

Средний доход среднестатистического жителя Новосибирской области составил 41 120 рублей, что ниже среднего уровня по Сибири. По сравнению с 2019 годом зарплата выросла, было 38 365 руб.

Доход финансистов по-прежнему самый высокий в области. Работники сферы финансов получают в среднем 77 201 руб., (71 320 руб. – конец 2019 года). Ей уступает сфера информации и связи – около 70 тыс. рублей. На третьем месте, по данным Новосибирскстата, находятся научные сотрудники с доходом 52 639 рублей. Новосибирцы, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, в месяц в среднем получают 51 115 руб., в госуправлении, в сфере военной безопасности и соцобслуживании – 50 765 руб.

Самый низкий доход у работников гостиниц и общепита – около 22 тысяч рублей.

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