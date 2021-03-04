Новосибирский военный институт открыл выставку в вагоне метро

Выставка в честь 50-летия Новосибирского военного института и 5-летия Росгвардии открылась в вагоне новосибирского метро. Специалисты постарались рассказать пассажирам подземки о самых важных фактах в истории военного института.
Начальник Новосибирского военного института Валерий Косухин отмечает, что в общей сложности институт обучил порядка 13 тысяч офицеров, пятеро из них получили звания Героев России.
Сам институт был удостоен орденом Жукова. В истории института есть много интересных фактов, узнать которые можно во время поездки в метро.