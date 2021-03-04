atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский военный институт открыл выставку в вагоне метро

4 марта 2021, 15:52
На небольшой площади собраны самые основные исторические моменты.

Выставка в честь 50-летия Новосибирского военного института и 5-летия Росгвардии открылась в вагоне новосибирского метро. Специалисты постарались рассказать пассажирам подземки о самых важных фактах в истории военного института.

Начальник Новосибирского военного института Валерий Косухин отмечает, что в общей сложности институт обучил порядка 13 тысяч офицеров, пятеро из них получили звания Героев России.

Сам институт был удостоен орденом Жукова. В истории института есть много интересных фактов, узнать которые можно во время поездки в метро.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52