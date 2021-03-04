Пенсионерка в Кольцово насмерть разбилась при падении с 7 этажа

Сегодня, 4 марта, в наукограде Кольцово обнаружили погибшей пенсионерку 1947 года рождения. Ее тело с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли возле дома на проспекте Никольский.
Следователи города Обь начали по данному факту проверку. Предварительно установлено, что она упала с балкона своей квартиры, расположенной на 7 этаже. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и проверочных мероприятий, на месте происшествия работают следователи. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.