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Пенсионерка в Кольцово насмерть разбилась при падении с 7 этажа

4 марта 2021, 11:42
Следователи проводят проверку.

Сегодня, 4 марта, в наукограде Кольцово обнаружили погибшей пенсионерку 1947 года рождения. Ее тело с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли возле дома на проспекте Никольский.

Следователи города Обь начали по данному факту проверку. Предварительно установлено, что она упала с балкона своей квартиры, расположенной на 7 этаже. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и проверочных мероприятий, на месте происшествия работают следователи. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следственном комитете.

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#Новости#Происшествия
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