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Самые везучие участницы гослотерей работают в финансах и сфере обслуживания

4 марта 2021, 16:00
По данным GFK за 2020 год, 51% участников российских государственных лотерей составляют женщины старше 18 лет.

В преддверии Международного женского дня аналитики крупнейшего распространителя гослотерей «Столото» выяснили, представительницам каких профессий чаще всего везет в лотереях. В тройку лидеров вошли бухгалтеры, официантки и медики.

В компании проанализировали данные участниц лотерей, выигравших больше 600 тысяч рублей в разных тиражах 2018–2020 годов, и приехали на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото».

Топ-10 самых удачливых женских профессий:

  1. Бухгалтеры.
  2. Официантки.
  3. Медики.
  4. Преподаватели.
  5. Инженеры.
  6. Юристы.
  7. Предпринимательницы.
  8. Повара.
  9. Стилисты.
  10. Стюардессы.

В список самых везучих женщин также вошли пенсионеры, домохозяйки, певицы, флористы, журналисты, швеи, гардеробщицы и водители трамвая. Поклонницы государственных лотерей участвуют в розыгрышах из разных уголков России — от Калининграда до Камчатки, у них разные увлечения, профессии и социальные статусы.

Женщины-рекордсмены предпраздничных и праздничных тиражей 2018–2020 годов в честь 8 Марта*:

  • Предпринимательница из Архангельска, «6 из 36», 14 304 920 рублей.
  • Библиотекарь из Белгородской области, «Гослото «5 из 36», 8 103 180 рублей.
  • Швея из Кемерова, «Жилищная лотерея», двухкомнатная квартира стоимостью 3 миллиона рублей.
  • Домохозяйка из Владикавказа, «Русское лото», квартира стоимостью 2 миллиона 500 тысяч рублей.
  • Экономист из Кирова, «Жилищная лотерея», квартира стоимостью 2 миллиона рублей.

«От лица „Столото“ поздравляю всех прекрасных дам с наступающим Международным женским днем. Желаю, чтобы вы всегда были красивы, счастливы и вам всегда сопутствовала удача. Каждому мужчине рекомендую подарить даме своего сердца шанс стать счастливой обладательницей миллиона — преподнести лотерейный билет», — говорит директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Все лотереи в России с 2014 года — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы и на основании Распоряжений Правительства РФ в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил почти 15 миллиардов рублей. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты Российской Федерации разных уровней от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 миллиардов рублей.

Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 миллиона рублей, приблизилось к 6 тысячам. Каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 тысяч билетов. Совокупный объем разыгранных лотерейных призов к началу 2021 года превысил 130 миллиардов рублей, за 2020 год общая сумма разыгранных призов превысила 30 миллиардов рублей.

* Данные на основе статистики победителей лотерей, которые оформили свой выигрыш в лотерейном центре «Столото» с 4 по 10 марта 2018–2020 годов.

#Новости#Общество
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