Третья волна коронавируса минует Новосибирскую область

"Пик заболеваемости в количестве 160 зарегистрированных больных в сутки наступит в марте, а потом пойдет на убыль. Количество умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за время эпидемии может составить 3 тысячи человек", — говорится в релизе.