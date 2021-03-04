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Третья волна коронавируса минует Новосибирскую область

4 марта 2021, 17:13
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за время эпидемии может составить 3 тысячи человек.

Ученые ФИЦ ИВТ дали свой прогноз на на дальнейший ход пандемии COVID-19 в Новосибирской области. Их расчеты показали, что с высокой долей вероятности в регионе не будет третьей волны коронавируса.

Как сообщает пресс-служба исследовательского центра, это произойдет, если останется текущий уровень. При этом вакцинироваться будут 1 тысяча человек ежедневно.

"Пик заболеваемости в количестве 160 зарегистрированных больных в сутки наступит в марте, а потом пойдет на убыль. Количество умерших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области за время эпидемии может составить 3 тысячи человек", — говорится в релизе.

Помешать планам может появление новых штаммов инфекции. Также недостаточно изучено, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом.

Для расчетов ученые использовали данные оперштаба НСО. Они несколько отличаются от данных Россстата.

Ученые предупреждают, что снятие карантинных ограничений неминуемо повлечет появление третьей волны. Ее пик придется на апрель-май, а жертвами ковида станут 3,7 тысяч человек.

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