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В Новосибирск идет потепление и порывистый ветер

4 марта 2021, 19:12
Метели осложнят дорожную обстановку в мегаполисе.

5-7 марта в Новосибирске ожидается потепление со снегом и метелями. Об этом горожан предупредила мэрия Новосибирска.

Температура вырастет до 0 градусов. А метели осложнят дорожную обстановку в мегаполисе.

5 марта ночью ожидается −6…-8 градусов, днем −1… -3. Юго-западный ветер будет достигать 17 м/с. Начнется небольшой снег, на дорогах - гололедица.

В субботу, 6 марта, днем потеплеет до 0…-2 градусов. Ветер усилится до 20 м/с. Начнется метель.

В воскресенье, 7 марта, ночью подморозит. Температура опустится до −5..-7 градусов. Днем воздух прогреется до −1… -3. Ветер стихнет.

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