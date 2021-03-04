В Новосибирск идет потепление и порывистый ветер

5-7 марта в Новосибирске ожидается потепление со снегом и метелями. Об этом горожан предупредила мэрия Новосибирска.
Температура вырастет до 0 градусов. А метели осложнят дорожную обстановку в мегаполисе.
5 марта ночью ожидается −6…-8 градусов, днем −1… -3. Юго-западный ветер будет достигать 17 м/с. Начнется небольшой снег, на дорогах - гололедица.
В субботу, 6 марта, днем потеплеет до 0…-2 градусов. Ветер усилится до 20 м/с. Начнется метель.
В воскресенье, 7 марта, ночью подморозит. Температура опустится до −5..-7 градусов. Днем воздух прогреется до −1… -3. Ветер стихнет.