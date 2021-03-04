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В Новосибирской области на борьбу с лесными пожарами потратят 247 млн руб

4 марта 2021, 21:04
Средства получат 26 лесничеств региона.

В Министерстве природных ресурсов и экологии НСО назвали сумму, которая будет потрачена на профилактику и борьбу с лесными пожарами в 2021 году. На эти цели будет потрачено 247 млн руб.

Средства получат 26 лесничеств региона. Также заключены договоры о совместной борьбе со стихией с соседними областями. До начала сезона будет организовано 40 лесопожарных станций, 89 пунктов хранения противопожарного инвентаря, 48 наблюдательных пунктов. Мониторинг обстановки будет вестись с воздуха.

Подготовка начнется сразу после таяния снега. За весь прошлый сезон в Новосибирской области было зарегистрировано 333 лесных пожара, а в 2019 году - 402 возгорания.

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