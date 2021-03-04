В «Сибири» подвели итоги регулярного чемпионата КХЛ

Выступление новосибирской "Сибири" в клубе признали неудачным. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги команда заняла девятое место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф.
Причину провала гендиректор "Сибири" Кирилл Фастовский видит в слабом старте команды. Случилось это из-за последствий коронавируса, эпидемия которого поразила команду перед возобновлением игр.
"Задачу мы не выполнили. 24 августа случился надлом, когда больше 20 человек слегли, и выход из этого состояния был разным. Сезон был начат не в оптимальном составе", - заявил Фастовский. Он также отметил, что и закончила сезон команда слабо.