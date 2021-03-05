23-летний парень умер от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировано еще 106 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 5 марта. Всего в НСО выявлено уже 36 288 случаев коронавируса, в том числе у 2 046 детей.
Выздоровели 115 пациентов. Всего с начала пандемии недуг победили 33 329 новосибирцев.
Оперштаб сообщает о смерти восьми человек. Скончались мужчины 23, 77 и 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 475 человек.
В отделениях реанимации находятся 100 человек. Тяжело переносят коронавирус 16 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 1 225 взрослых и 19 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 732 аналогичных пациента содержатся в ЦРБ региона. В Новосибирской области сделано 1 323 567 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 2 603 жителя области. 102 170 новосибирец отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.
За минувшие сутки ОРВИ заболели 4 385 жителей Новосибирской области. Данные о госпитализированных оперштаб не публикует.