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23-летний парень умер от коронавируса в Новосибирской области

5 марта 2021, 14:29
Всего в регионе от коронавируса умерли 1 475 человек.

В Новосибирской области зарегистрировано еще 106 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона на утро 5 марта. Всего в НСО выявлено уже 36 288 случаев коронавируса, в том числе у 2 046 детей.

Выздоровели 115 пациентов. Всего с начала пандемии недуг победили 33 329 новосибирцев.

Оперштаб сообщает о смерти восьми человек. Скончались мужчины 23, 77 и 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 475 человек.

В отделениях реанимации находятся 100 человек. Тяжело переносят коронавирус 16 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирске госпитализированы 1 225 взрослых и 19 детей с коронавирусом и подозрением на него. Еще 732 аналогичных пациента содержатся в ЦРБ региона. В Новосибирской области сделано 1 323 567 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 603 жителя области. 102 170 новосибирец отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки ОРВИ заболели 4 385 жителей Новосибирской области. Данные о госпитализированных оперштаб не публикует.

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