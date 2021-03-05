Глава БСК Эдуард Давыдов пригласил бойца ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

Приехать спортсмену предложил руководитель АО «БСК» Эдуард Давыдов. Монсон неожиданно приехал на церемонию награждения сотрудниц, отличившихся прекрасной работой. Звезда ММА вручил девушкам букеты роз и раздал им автографы, пишет Mkset.
После торжественной части Джефф Монсон провел бесплатный мастер-класс по смешанным единоборствам, который шел в течение нескольких часов. Занятия проходили в спортивном зале стадиона «Строитель». На мероприятие пришли около 200 человек, среди них было много детей и подростков.
Перед мастер-классом Монсон побеседовал со зрителями и рассказал о своем карьерном пути в тяжелом спорте, а также о текущей деятельности. В течение последних нескольких лет спортсмен живет в Уфе, куда перебрался из Миннесоты. В столице республики он создал частную школу единоборств, где занимаются дети и подростки.
В ходе мастер-класса Монсон провел разминку, а затем показал ряд боксерских приемов, дав присутствующими советы по ведению боя. К окончанию тренировки он продемонстрировал им фирменные удары, через которые прославился.
Джефф Монсон также поблагодарил БСК за приглашение. Он также отметил, что с большим удовольствием приедет в Стерлитамак еще раз.