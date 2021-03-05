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Глава БСК Эдуард Давыдов пригласил бойца ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

5 марта 2021, 19:00
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон прибыл в Стерлитамак и поздравил работниц Башкирской содовой компании (БСК) с наступающим Международным женским днем. Он также организовал мастер-класс по боевым искусствам для местных жителей.

Приехать спортсмену предложил руководитель АО «БСК» Эдуард Давыдов. Монсон неожиданно приехал на церемонию награждения сотрудниц, отличившихся прекрасной работой. Звезда ММА вручил девушкам букеты роз и раздал им автографы, пишет Mkset.

После торжественной части Джефф Монсон провел бесплатный мастер-класс по смешанным единоборствам, который шел в течение нескольких часов. Занятия проходили в спортивном зале стадиона «Строитель». На мероприятие пришли около 200 человек, среди них было много детей и подростков.

Перед мастер-классом Монсон побеседовал со зрителями и рассказал о своем карьерном пути в тяжелом спорте, а также о текущей деятельности. В течение последних нескольких лет спортсмен живет в Уфе, куда перебрался из Миннесоты. В столице республики он создал частную школу единоборств, где занимаются дети и подростки.

В ходе мастер-класса Монсон провел разминку, а затем показал ряд боксерских приемов, дав присутствующими советы по ведению боя. К окончанию тренировки он продемонстрировал им фирменные удары, через которые прославился.

Джефф Монсон также поблагодарил БСК за приглашение. Он также отметил, что с большим удовольствием приедет в Стерлитамак еще раз.

#Новости#Общество
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