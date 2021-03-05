Глава БСК Эдуард Давыдов пригласил бойца ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

Перед мастер-классом Монсон побеседовал со зрителями и рассказал о своем карьерном пути в тяжелом спорте, а также о текущей деятельности. В течение последних нескольких лет спортсмен живет в Уфе, куда перебрался из Миннесоты. В столице республики он создал частную школу единоборств, где занимаются дети и подростки.