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Глава департамента промышленности мэрии Новосибирска уходит в отставку

5 марта 2021, 19:07
Александр Люлько перейдет на другую работу.

Сегодня, 5 марта, стало известно о скором уходе из мэрии Новосибирска начальника департамента промышленности, предпринимательства и инноваций. Как рассказало издание «КС» Александр Люлько, перейдет на другую работу.

Имя нового начальника департамента пока неизвестно. Также нет точной даты, когда Люлько покинет свой нынешний пост. Он рассказал, что его будущая работа «связана с наукой, промышленностью и инновациями».

По словам Александр Люлько, его уход не связан с какими-либо конфликтами. Между тем недавно горсовет раскритиковал работу его департамента, а мэр Анатолий Локоть поручил заняться реорганизацией этого ведомства.

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