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Коллекцию часов обанкротившегося бизнесмена продают в Новосибирске

5 марта 2021, 08:18
Принадлежность к брендам, указанным на корпусе, не установлена.

Коллекцию часов обанкротившегося новосибирского бизнесмена выставили на продажу за 44 300 тысяч рублей.

Как пишет НГС со ссылкой на конкурсного управляющего Михаила Андреева, суд признал финансовую несостоятельность гендиректора российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд» и директора «Графит-Сибирь» Игоря Кузнецова. В суд также поступило ходатайство о продаже имущества банкрота – трех пар подержанных наручных часов неподтвержденного бренда.

Так, в качестве лотов на торги выставят двое механических часов за 15 200 и 14 900 рублей и смарт-часы за 14 200 рублей. Эксперты не смогли установить подлинность часов, поскольку не оказалось документов на них. Поэтому за основу была взята рыночная стоимость.

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