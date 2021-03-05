Коллекцию часов обанкротившегося бизнесмена продают в Новосибирске

Так, в качестве лотов на торги выставят двое механических часов за 15 200 и 14 900 рублей и смарт-часы за 14 200 рублей. Эксперты не смогли установить подлинность часов, поскольку не оказалось документов на них. Поэтому за основу была взята рыночная стоимость.