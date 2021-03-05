Коллекцию часов обанкротившегося бизнесмена продают в Новосибирске

Коллекцию часов обанкротившегося новосибирского бизнесмена выставили на продажу за 44 300 тысяч рублей.
Как пишет НГС со ссылкой на конкурсного управляющего Михаила Андреева, суд признал финансовую несостоятельность гендиректора российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд» и директора «Графит-Сибирь» Игоря Кузнецова. В суд также поступило ходатайство о продаже имущества банкрота – трех пар подержанных наручных часов неподтвержденного бренда.
Так, в качестве лотов на торги выставят двое механических часов за 15 200 и 14 900 рублей и смарт-часы за 14 200 рублей. Эксперты не смогли установить подлинность часов, поскольку не оказалось документов на них. Поэтому за основу была взята рыночная стоимость.