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Комиссионный магазин в Новосибирске не вернул женщинам деньги за проданные шубы

5 марта 2021, 18:45
Продавцам пришлось с боем требовать свои деньги.

В Новосибирске один из магазинов по продаже шуб предложил нескольким женщинам свои услуги в качестве комиссионного. Его сотрудники нашли на Avito объявления продавцов и решили выступить в качестве посредников.

Условия продажи были таковы: нынешний владелец шубы получал деньги в течение двух месяцев после реализации. При этом первый месяц нахождения товара в шоу-рум был беслатным, а за второй взималась комиссия.

Сразу несколько семей выяснили, что их шубы были проданы, но деньги так и не пришли. Поначалу менеджеры магазина давали обещания заплатить, но затем переставали выходить на связь.

Журналисты НГС выяснили, что история тянется еще с 2017 года. Одна из семей уже судилась с ИП, которому принадлежит магазин, после чего бизнес был перерегистрирован с мужчины на его жену, с которой он якобы развелся.

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#Новости#Происшествия
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