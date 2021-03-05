atas.info
ГлавноеВсе новости

МЧС предупредило новосибирцев о сходе снега и наледи с крыш зданий в выходные дни

6 марта 2021, 02:49
Температура воздуха днём будет колебаться около нуля.

В пятницу, 5 марта, новосибирское региональное управление МЧС предупредило о возможном сходе снега и надели с крыш на выходных. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, с 6 по 8 марта температура днем будет колебаться около нуля.

Возможно выпадение осадков в виде мокрого снега. Местами ожидаются снегопады. Порывы ветра могут достигать 17-20 м/с. На дорогах сохранится гололед.

Такие погодные условия способны вызвать интенсивное таяние снега и падение наледи с крыш зданий, что может привести к травмированию населения и порче транспортных средств. В свою очередь, гололёд может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Большая снеговая нагрузка на кровлю нередко приводит к проседанию и обрушению конструкций зданий.

Специалисты МЧС посоветовали руководителям администраций муниципалитетов и управляющих компаний выставить ограждения в местах, где проводится очистка крыш. Владельцам частных домов рекомендуют произвести своевременную очистку от снега.

- Водителям необходимо парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Не игнорируйте сигнальные ленты и шлагбаумы «Парковка запрещена. Возможен сход снега». Пешеходам также следует обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег, - говорится в обращении МЧС.

Если пешеход идет по тротуару и слышит наверху характерный шум схода снега, ему советуют как можно быстрее прижаться к стене. Козырёк крыши должен послужить укрытием.

Материалы по теме
В Новосибирске горящий автомобиль Peugeot тушили снегом4 марта снег будут убирать на 13 улицах НовосибирскаПотепление до +2 градусов и мокрый снег придут в Новосибирск на 8 марта
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52