МЧС предупредило новосибирцев о сходе снега и наледи с крыш зданий в выходные дни

Такие погодные условия способны вызвать интенсивное таяние снега и падение наледи с крыш зданий, что может привести к травмированию населения и порче транспортных средств. В свою очередь, гололёд может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Большая снеговая нагрузка на кровлю нередко приводит к проседанию и обрушению конструкций зданий.