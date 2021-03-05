МЧС предупредило новосибирцев о сходе снега и наледи с крыш зданий в выходные дни

В пятницу, 5 марта, новосибирское региональное управление МЧС предупредило о возможном сходе снега и надели с крыш на выходных. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, с 6 по 8 марта температура днем будет колебаться около нуля.
Возможно выпадение осадков в виде мокрого снега. Местами ожидаются снегопады. Порывы ветра могут достигать 17-20 м/с. На дорогах сохранится гололед.
Такие погодные условия способны вызвать интенсивное таяние снега и падение наледи с крыш зданий, что может привести к травмированию населения и порче транспортных средств. В свою очередь, гололёд может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Большая снеговая нагрузка на кровлю нередко приводит к проседанию и обрушению конструкций зданий.
Специалисты МЧС посоветовали руководителям администраций муниципалитетов и управляющих компаний выставить ограждения в местах, где проводится очистка крыш. Владельцам частных домов рекомендуют произвести своевременную очистку от снега.
- Водителям необходимо парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Не игнорируйте сигнальные ленты и шлагбаумы «Парковка запрещена. Возможен сход снега». Пешеходам также следует обращать внимание на предупреждающие знаки, а также на опасно свисающие с крыш сосульки и снег, - говорится в обращении МЧС.
Если пешеход идет по тротуару и слышит наверху характерный шум схода снега, ему советуют как можно быстрее прижаться к стене. Козырёк крыши должен послужить укрытием.