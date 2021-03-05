Минздрав завершил оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения пожилыми

Минздрав России завершил клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Особенно пристальное внимание ученые уделили воздействию препарата на людей старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Напомним, в октябре «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию, став вторым препаратом от коронавируса в стране. Месяц спустя Минздрав выдал центру «Вектор» предписание на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Сейчас известно, что уже 45 иностранных компаний обратились с просьбой начать производство вакцины за границей. Также Мурашко заявил о старте экспертизы по второй фазе исследования облегченной вакцины «Спутник Лайт».