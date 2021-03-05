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Мужчина выжил после падения из окна девятого этажа в Новосибирске

5 марта 2021, 12:54
Мужчину осмотрели дважды - на месте происшествия и в больнице.

Мужчина остался цел после падения из окна девятого этажа в Советском районе Новосибирска.

Как узнал Сиф.фм от помощника главы СУ СКР по НСО Анастасии Кулешовой, 4 марта из окна последнего этажа девятиэтажного жилого дома на ул. Героев Труда выпал мужчина и остался жив.

Как сообщает главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, медики осмотрели мужчину сразу после падения и не обнаружили травм. Бригада решила провести повторный осмотр, но уже больнице. Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

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#Новости#Происшествия
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