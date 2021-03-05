Мужчина выжил после падения из окна девятого этажа в Новосибирске

Мужчина остался цел после падения из окна девятого этажа в Советском районе Новосибирска.
Как узнал Сиф.фм от помощника главы СУ СКР по НСО Анастасии Кулешовой, 4 марта из окна последнего этажа девятиэтажного жилого дома на ул. Героев Труда выпал мужчина и остался жив.
Как сообщает главврач скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, медики осмотрели мужчину сразу после падения и не обнаружили травм. Бригада решила провести повторный осмотр, но уже больнице. Согласно заключению медиков, здоровью потерпевшего ничего не угрожает.