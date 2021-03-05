Новосибирский суд конфисковал у Покушалова квартиру в США

Posted 5 марта 2021, 06:53
Published 5 марта 2021, 06:53
Modified 5 августа 2022, 12:02
Updated 5 августа 2022, 12:02
Суд удовлетворил требование прокурора об обращении в собственность государства квартиры советника председателя СО РАН Евгения Покушалова, которую он приобрел в США.
За квартиру он отдал 1,3 млн долларов.
По данным прокуратуры, Покушалов, который с 2010 года являлся замдиректора новосибирской клиники им. Мешалкина, не указал в сведениях о доходах недвижимость в США. Речь идет от двух квартирах, которые он приобрел в 2011 и 2014 годах. Отмечается, что расходы на квартиру превышают его собственный доход и доход его супруги. В общей сложности на недвижимость он потратил 123 506 692 руб.
Также он провел другие сделки по недвижимости на суммы, которые не соответствуют его доходам.
Прокуратура потребовала конфисковать недвижимое имущество Покушалова в пользу государства.