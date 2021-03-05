atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2021, 06:53

Published 5 марта 2021, 06:53

Modified 5 августа 2022, 12:02

Updated 5 августа 2022, 12:02

Новосибирский суд конфисковал у Покушалова квартиру в США

5 марта 2021, 06:53
Прокуратурой усмотрены признаки нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

Суд удовлетворил требование прокурора об обращении в собственность государства квартиры советника председателя СО РАН Евгения Покушалова, которую он приобрел в США.

За квартиру он отдал 1,3 млн долларов.

По данным прокуратуры, Покушалов, который с 2010 года являлся замдиректора новосибирской клиники им. Мешалкина, не указал в сведениях о доходах недвижимость в США. Речь идет от двух квартирах, которые он приобрел в 2011 и 2014 годах. Отмечается, что расходы на квартиру превышают его собственный доход и доход его супруги. В общей сложности на недвижимость он потратил 123 506 692 руб.

Также он провел другие сделки по недвижимости на суммы, которые не соответствуют его доходам.

Прокуратура потребовала конфисковать недвижимое имущество Покушалова в пользу государства.

Материалы по теме
Евгений Покушалов стал советником председателя РАН
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика