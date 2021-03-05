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Первый частный студенческий кампус построят на месте долгостроя в Новосибирске

5 марта 2021, 14:33
В кампусе будет 300 номеров.

Коммерческий кампус для студентов построят на углу улиц Титова и Серафимовича в Новосибирске.

Проект студенческого городка презентовал на градостроительном совете в мэрии архитектор студии «КиФ» Валерий Филиппов. Согласно концепции, кампус будет выполнен в стиле сталинской архитектуры, как и остальные здания в этом районе. Это будет пятиэтажное здание, за которым вырастут еще две 12-этажные башни. В нем будет размещено 300 номеров, как дно, так и двухместные.

Застройщиков кампуса выступает ООО «Формула недвижимости».

Отметим, что ранее на участке площадью 4506 кв.м. начали строить административное здание, в котором предполагалось разместить супермаркет «Лента», но из-за протестов общественности стройку остановили.

Договор аренды до 10 апреля 2027 года был заключен с «Формулой недвижимости».

#Новости#Общество
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