Первый частный студенческий кампус построят на месте долгостроя в Новосибирске

Проект студенческого городка презентовал на градостроительном совете в мэрии архитектор студии «КиФ» Валерий Филиппов. Согласно концепции, кампус будет выполнен в стиле сталинской архитектуры, как и остальные здания в этом районе. Это будет пятиэтажное здание, за которым вырастут еще две 12-этажные башни. В нем будет размещено 300 номеров, как дно, так и двухместные.