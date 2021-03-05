Суд разрешил осужденным новосибирской ИК не держать руки за спиной

За права осужденных боролся прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он подал в суд иск с требованием внести изменения в правила исправительной колонии. Так, в соответствии с приказом руководства ИК №8, осужденные должны передвигаться по территории учреждения строем со сцепленными за спиной руками. Данная мера не позволяет передачи запрещенных предметов между осужденными.