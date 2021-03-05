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Суд разрешил осужденным новосибирской ИК не держать руки за спиной

5 марта 2021, 12:10
УФСИН подало иск, но суд его отклонил.

Суд признал приказ начальника новосибирской ИК №8 о том, что заключенные обязаны держать руки за спиной, незаконным.

За права осужденных боролся прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он подал в суд иск с требованием внести изменения в правила исправительной колонии. Так, в соответствии с приказом руководства ИК №8, осужденные должны передвигаться по территории учреждения строем со сцепленными за спиной руками. Данная мера не позволяет передачи запрещенных предметов между осужденными.

Межу тем прокуратура заявляет, что это правило действует для осужденных на пожизненный срок и для содержащихся в изоляторах и камерах лиц. К ИК №8 оно применено незаконно.

Суд удовлетворил иск прокурора и отказал во встречном иске УФСИН.

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