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Утром 5 марта Новосибирск вновь встал в 8-балльных пробках

5 марта 2021, 08:44
Новосибирцев предупреждают о снегопадах и гололеде.

Каждое утро в Новосибирске начинается с пробок в 7-8 баллов, и 5 марта не было исключение.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» некоторые заторы стали последствием ДТП. Две аварии затруднили движение на Советском шоссе и ул. Жуковского. Красным также отмечены ул. Немировича-Данченко, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Серафимовича.

На правом берегу автомобили встали на Красном проспекте, Орджоникидзе, Авиастроителей, перекрестке М.Горького и Октябрьской магистрали и 25 лет Октября. Также затор отмечается на ул. Кирова, Бориса Богаткова, Танковой, Богдана Хмельницкого, пр. Дзержинского, Гусинобродском шоссе и т.д.

По традиции на левом берегу пробки отмечаются на ул. Котовского, Троллейной, пл. Кирова и Труда, ул. Ватутина, Широкой, Плохотного и Связистов.

#Новости#Транспорт
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