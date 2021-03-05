Утром 5 марта Новосибирск вновь встал в 8-балльных пробках

На правом берегу автомобили встали на Красном проспекте, Орджоникидзе, Авиастроителей, перекрестке М.Горького и Октябрьской магистрали и 25 лет Октября. Также затор отмечается на ул. Кирова, Бориса Богаткова, Танковой, Богдана Хмельницкого, пр. Дзержинского, Гусинобродском шоссе и т.д.