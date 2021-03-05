Утром 5 марта Новосибирск вновь встал в 8-балльных пробках

Каждое утро в Новосибирске начинается с пробок в 7-8 баллов, и 5 марта не было исключение.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» некоторые заторы стали последствием ДТП. Две аварии затруднили движение на Советском шоссе и ул. Жуковского. Красным также отмечены ул. Немировича-Данченко, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Серафимовича.
На правом берегу автомобили встали на Красном проспекте, Орджоникидзе, Авиастроителей, перекрестке М.Горького и Октябрьской магистрали и 25 лет Октября. Также затор отмечается на ул. Кирова, Бориса Богаткова, Танковой, Богдана Хмельницкого, пр. Дзержинского, Гусинобродском шоссе и т.д.
По традиции на левом берегу пробки отмечаются на ул. Котовского, Троллейной, пл. Кирова и Труда, ул. Ватутина, Широкой, Плохотного и Связистов.