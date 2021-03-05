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В легендарном трамвае №13 новосибирец без маски оказал сопротивление полиции

5 марта 2021, 13:36
За минувшую неделю в 84 рейдах были оштрафованы 18 человек.

Продолжаются рейсы минтранса и полиции в общественном транспорте Новосибирска. Их цель - выявление граждан, пренебрегающих масочным режимом.

Так, 5 марта во время рейда в трамвае №13 на остановке «Зыряновская» были обнаружены кондуктор и два пассажира со спущенными на подбородок масками. Один из них отказался надевать средство индивидуальной защиты правильно.

Нарушитель устроил перепалку с полицией, а затем оказал сопротивление. В итоге на него надели наручники и отвезли в отделение полиции, где был составлен административный материал.

Также в ходе рейда двух пассажиров выгнали из трамвая. Еще 34 новосибирца отделались разъяснительными беседами. С кондуктором, неправильно использующим средство гигиенической защиты, будет разбираться руководство автотранспортного предприятия.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Вячеслав Невежин, ежедневно в регионе проходит порядка дюжина аналогичных мероприятий. За день оформляется 5-7 административных материалов. За минувшую неделю в 84 рейдах были оштрафованы 18 человек.

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#Новости#Происшествия
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