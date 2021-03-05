В Новосибирской области из-за метели ограничили движение пассажирского транспорта

В пятницу, 5 марта, с девяти вечера в Новосибирской области ввели временное ограничение движения пассажирского автомобильного транспорта. Оно распространяется на участок дороги К-17р на территории Краснозерского и Карасукского районов.
О введенной мере сообщили в региональном управлении МЧС. Причиной ограничений являются сильный боковой ветер и низкая видимость.
Для предотвращения происшествий на дороге задействованы 40 человек и 36 единиц техники. Из них от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники.