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В Новосибирской области из-за метели ограничили движение пассажирского транспорта

6 марта 2021, 02:32
Мера касается дороги К-17р на территории Краснозерского и Карасукского районов.

В пятницу, 5 марта, с девяти вечера в Новосибирской области ввели временное ограничение движения пассажирского автомобильного транспорта. Оно распространяется на участок дороги К-17р на территории Краснозерского и Карасукского районов.

О введенной мере сообщили в региональном управлении МЧС. Причиной ограничений являются сильный боковой ветер и низкая видимость.

Для предотвращения происшествий на дороге задействованы 40 человек и 36 единиц техники. Из них от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники.

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