atas.info
ГлавноеВсе новости

Внедорожник Maybach за 27 миллионов рублей доставили в новосибирский автосалон

5 марта 2021, 17:56
Всего в город прибыло три люксовых автомобиля, два из которых уже переданы владельцам.

В Новосибирск доставили 3 премиальных внедорожника Mercedes-Maybach GLS. Два из них дилер уже передал владельцам. Еще один дорогой внедорожник выставлен на продажу в автосалоне за 27 миллионов рублей.

В основе люксовой модели внедорожник Mercedes GLS. Автомобиль весит 2 700 килограмм. Он оснащен 4-литровым двигателем V8 мощностью в 558 лошадиных сил.

У внедорожника 9-ступенчатая АКПП и пневмоподвеска. При этом заявлен расход топлива в 12 литров на 100 километров.

Внешность автомобиля под стать его статусу. Снизу автомобиль выкрашен в черный оттенок, а сверху — в каштановый. В комплекте 23-дюймовые диски и резина Pirelli.

Салон отделан натуральной кожей и шпоном. Задние сидения имеют функцию массажа.

Материалы по теме
Таксист в Новосибирске поджег внедорожник Nissan замдиректора медицинской фирмыВ Новосибирске водитель внедорожника заблокировал девушку из-за правильной парковкиВодитель внедорожника Mercedes сбил женщину в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52