Внедорожник Maybach за 27 миллионов рублей доставили в новосибирский автосалон

В Новосибирск доставили 3 премиальных внедорожника Mercedes-Maybach GLS. Два из них дилер уже передал владельцам. Еще один дорогой внедорожник выставлен на продажу в автосалоне за 27 миллионов рублей.
В основе люксовой модели внедорожник Mercedes GLS. Автомобиль весит 2 700 килограмм. Он оснащен 4-литровым двигателем V8 мощностью в 558 лошадиных сил.
У внедорожника 9-ступенчатая АКПП и пневмоподвеска. При этом заявлен расход топлива в 12 литров на 100 километров.
Внешность автомобиля под стать его статусу. Снизу автомобиль выкрашен в черный оттенок, а сверху — в каштановый. В комплекте 23-дюймовые диски и резина Pirelli.
Салон отделан натуральной кожей и шпоном. Задние сидения имеют функцию массажа.