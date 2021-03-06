Массовая продажа тюльпанов с машин началась перед 8 марта в Новосибирске

По данным Сиб.фм, тюльпаны в Новосибирск везут из Кольцово и Искитима, где они выращиваются в теплицах. Стоимость одного составляет 60-80 рублей в зависимости от длины стебля, но непосредственно в Международный женский день цена вырастет до 80-90 рублей за один маленький цветок. Одновременно с тюльпанами в продажу поступили краснодарские мимозы. Некоторые продавцы в качестве бонуса предлагают шоколадки.