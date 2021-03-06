Массовая продажа тюльпанов с машин началась перед 8 марта в Новосибирске

В Новосибирске накануне 8 марта улицы заполнили автомобили, багажники которых заставлены тюльпанами на продажу. Стоимость одного цветка начинается от 60 рублей.
По данным Сиб.фм, тюльпаны в Новосибирск везут из Кольцово и Искитима, где они выращиваются в теплицах. Стоимость одного составляет 60-80 рублей в зависимости от длины стебля, но непосредственно в Международный женский день цена вырастет до 80-90 рублей за один маленький цветок. Одновременно с тюльпанами в продажу поступили краснодарские мимозы. Некоторые продавцы в качестве бонуса предлагают шоколадки.
Не всем новосибирцам нравится такая уличная торговля. Некоторые видят в ней возвращение к 1990-м. Люди сомневаются в качестве продаваемых в автомобилях цветов и считают, что цены на них завышены, что только портит праздник.