Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес гвоздики к бюсту Сталина

5 марта на территории Новосибирского обкома КПРФ состоялась церемония возложения цветов к бюсту Иосифа Сталина.
Среди почтивших память генералиссимуса мэр Анатолий Локоть, второй секретарь обкома партии Ренат Сулейманов, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов, секретарь организации по оргработе Алексей Русаков и руководитель КРК Николай Тельпуховский. Все они принесли красные гвоздики.
Мэр заявил, что потенциал и ресурсы, заложенные в СССР, используются современникам. А зарождались они при генералиссимусе.