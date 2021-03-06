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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес гвоздики к бюсту Сталина

6 марта 2021, 09:37
5 марта было 68 лет со смерти Сталина.

5 марта на территории Новосибирского обкома КПРФ состоялась церемония возложения цветов к бюсту Иосифа Сталина.

Среди почтивших память генералиссимуса мэр Анатолий Локоть, второй секретарь обкома партии Ренат Сулейманов, вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов, секретарь организации по оргработе Алексей Русаков и руководитель КРК Николай Тельпуховский. Все они принесли красные гвоздики.

Мэр заявил, что потенциал и ресурсы, заложенные в СССР, используются современникам. А зарождались они при генералиссимусе.

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