Под Новосибирском пассажир легковушки погиб в столкновении Toyota Corolla и грузовика

О происшествии рассказали в сообществе АСТ-54 с просьбой отозваться очевидцев. Авария произошла в период времени с 12:00 до 13:00. Со слов участников ДТП, перед столкновением с горки на встречную полосу перед грузовиком выехал легковой автомобиль тёмного цвета неустановленной модели, после чего водитель Scania начал уходить от удара на обочину от удара. Из-за скользкой дороги фуру начало складывать, её водитель потерял управление и многотонный тягач выбросило на встречную полосу где он столкнулся с Тойотой почти лоб в лоб.