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Под Новосибирском пассажир легковушки погиб в столкновении Toyota Corolla и грузовика

6 марта 2021, 23:41
Участники аварии разыскивают автомобиль, водитель которого мог спровоцировать ДТП.

Сегодня, 6 марта, на трассе Р-255 Новосибирск-Кемерово в столкновении автомобиля Toyota Corolla Fielder и грузовика Scania погиб пассажир легковушки. Аварию мог спровоцировать водитель неизвестного автомобиля, который покинул место ДТП.

О происшествии рассказали в сообществе АСТ-54 с просьбой отозваться очевидцев. Авария произошла в период времени с 12:00 до 13:00. Со слов участников ДТП, перед столкновением с горки на встречную полосу перед грузовиком выехал легковой автомобиль тёмного цвета неустановленной модели, после чего водитель Scania начал уходить от удара на обочину от удара. Из-за скользкой дороги фуру начало складывать, её водитель потерял управление и многотонный тягач выбросило на встречную полосу где он столкнулся с Тойотой почти лоб в лоб.

Toyota оказалась разбита, а грузовик улетел в кювет. В легковом автомобиле находились три человека, из которых мужчина-пассажир скончался. Также в больницу в тяжёлом состоянии доставили женщину, ехавшую в Тойоте.

Водитель Тойоты не был знаком с пассажирами, взяв их в качестве попутчиков. Водитель же неустановленного автомобиля уехал. Теперь его пытаются найти и просят отозваться всех, кто в этот момент проезжал по дороге.

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#Новости#Происшествия
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