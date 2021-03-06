В аэропорту Толмачево из-за неадекватного поведения в самолете задержали пассажирку

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно бродить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Она никак не реагировала на замечания бортпроводников, поскольку была дезориентирована.