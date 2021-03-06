В аэропорту Толмачево из-за неадекватного поведения в самолете задержали пассажирку

В новосибирском аэропорту Толмачево транспортная полиция задержала женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, прибывшего из Владивостока. Сообщение о странном поведении пассажирки полиция получила от экипажа, которому требовалась помощь.
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно бродить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Она никак не реагировала на замечания бортпроводников, поскольку была дезориентирована.
- В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета, - рассказали транспортные полицейские. Сотрудники МВД поднялись на борт самолета и задержали нарушительницу общественного порядка.
Уже в дежурной части 39-летняя жительница Новосибирска рассказала, что во Владивостоке перед вылетом употребила синтетический наркотик. В отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве. Также задержанную отправили на медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.