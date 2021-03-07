Под Новосибирском пожарные спасли из огня трёх детей

В селе Плотниково под Новосибирском в двухквартирном доме, в котором проживает многодетная семья, произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по НСО.
Лишь пожарный GSM-извещатель спас жизни погорельцам. Сигнал поступил в пожарную часть. Огнеборцы прибыли и спасли троих детей. Они находились дома без присмотра взрослых.
К приезду пожарной охраны уже половина деревянного здания была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушение ушло 14 минут. Вторая квартира огнём не повреждена.