atas.info
ГлавноеВсе новости

Под Новосибирском пожарные спасли из огня трёх детей

7 марта 2021, 18:12
Они находились дома без присмотра взрослых.

В селе Плотниково под Новосибирском в двухквартирном доме, в котором проживает многодетная семья, произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по НСО.

Лишь пожарный GSM-извещатель спас жизни погорельцам. Сигнал поступил в пожарную часть. Огнеборцы прибыли и спасли троих детей. Они находились дома без присмотра взрослых.

К приезду пожарной охраны уже половина деревянного здания была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На тушение ушло 14 минут. Вторая квартира огнём не повреждена.

Материалы по теме
Техники НГТУ устроят пятичасовой «пожар» в НовониколаевскеДевять детей спасли во время пожара в многоэтажке НовосибирскаВ Новосибирске случился пожар в частном хостеле
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52