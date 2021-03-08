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Ксению Собчак возмутило поздравление женщин военными в метро Новосибирска

8 марта 2021, 13:47
Ей не понравилось, что солдаты были полностью экипированы.

Ксения Собчак раскритиковала поздравление военных, которое они устроили женщинам в Новосибирске накануне 8 марта. Акция «Подарите женщинам цветы» прошла в метро, где военнослужащие спецназа и офицеры ЦВО устроили поздравление под музыку духового оркестра.

Солдаты находились в полной боевой экипировке. Их лица почти невозможно было различить из-за касок и униформы. На это и обратила внимание известная телеведущая.

- Зачем они нарядились "в полную боевую экипировку", нападает, что ли кто-то? Военный оркестр в метро и демонстрации приемов с оружием из той же оперы, - написала Собчак в своем Telegram-канале.

По мнению Собчак, военная тема неуместна 8 марта. Она считает, что в России и без того достаточно демонстрации военной мощи. В ЦВО же отметили, что женщинам понравилась акция и они с улыбками принимали цветы, а оркестр заслужил аплодисменты.

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