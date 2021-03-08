Ксению Собчак возмутило поздравление женщин военными в метро Новосибирска

По мнению Собчак, военная тема неуместна 8 марта. Она считает, что в России и без того достаточно демонстрации военной мощи. В ЦВО же отметили, что женщинам понравилась акция и они с улыбками принимали цветы, а оркестр заслужил аплодисменты.