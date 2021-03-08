Новосибирский блогер Дава выступил с двумя номерами в Кремлевском дворце

Один из номеров Манукяна - танец с его партнершей Дарьей Палей под живое исполнение Филиппом Киркоровым песни «Немного жаль». Кроме этого сам Дава спел «Счастье напоказ» - хит о несчастной любви, написанный после расставания с Бузовой.