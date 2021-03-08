Новосибирский блогер Дава выступил с двумя номерами в Кремлевском дворце

Бывший парень Ольги Бузовой и известный новосибирский блогер Давид Манукян выступил в Кремле. Более известный как Дава исполнитель представил два номера на концерте к 8 марта.
Об участии в шоу Манукян рассказа в своем Instagram. Он уточнил, что концерт покажут по телевидению.
Один из номеров Манукяна - танец с его партнершей Дарьей Палей под живое исполнение Филиппом Киркоровым песни «Немного жаль». Кроме этого сам Дава спел «Счастье напоказ» - хит о несчастной любви, написанный после расставания с Бузовой.