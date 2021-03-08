atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта 2021, 06:33

Published 8 марта 2021, 06:33

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

О снижении жалоб по закону о госзакупках рассказали в УФАС Новосибирской области

8 марта 2021, 06:33
За прошлый год их стало на 154 меньше.

В Новосибирской области снизилось количество жалоб в УФАС на работу закона о госзакупках. Об этом со ссылкой на антимонопольное ведомство сообщает РБК-Новосибирск.

За прошлый год УФАС рассмотрела 575 жалоб на заключение контрактов по 44 Федеральному закону. Это на 154 жалобы меньше, чем годом ранее.

Всего к антимонопольщикам поступило 1092 жалобы, и это больше, чем в 2019, когда их пришло 1340. Но те, что не рассмотрены, были или возвращены, или отозваны самими заявителями». Процент необоснованности жалоб в 2020 и 2019 годах составил около 39%.

Материалы по теме
Кинотеатры в новосибирских ТРЦ пожаловались в УФАС из-за ограниченийВ Новосибирском УФАС назвали лидирующие по числу нарушений отраслиУФАС в Новосибирске проверит законность сделки «Яндекс.Такси» и группы «Везёт»
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика