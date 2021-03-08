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О снижении жалоб по закону о госзакупках рассказали в УФАС Новосибирской области

8 марта 2021, 13:33
За прошлый год их стало на 154 меньше.

В Новосибирской области снизилось количество жалоб в УФАС на работу закона о госзакупках. Об этом со ссылкой на антимонопольное ведомство сообщает РБК-Новосибирск.

За прошлый год УФАС рассмотрела 575 жалоб на заключение контрактов по 44 Федеральному закону. Это на 154 жалобы меньше, чем годом ранее.

Всего к антимонопольщикам поступило 1092 жалобы, и это больше, чем в 2019, когда их пришло 1340. Но те, что не рассмотрены, были или возвращены, или отозваны самими заявителями». Процент необоснованности жалоб в 2020 и 2019 годах составил около 39%.

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