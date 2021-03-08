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Полиция назвала число преступлений, совершаемых мигрантами в Новосибирской области

8 марта 2021, 14:54
Существенного влияния на криминогенную обстановку они не оказывают.

В полиции Новосибирской области назвали число преступлений, которые совершены на территории региона мигрантами. Цифры прозвучали в отчете генерала Андрея Кулькова перед депутатами Заксобрания, сообщает КП-Новосибирск.

По данным начальника регионального главка, иностранцы «существенного влияния на криминогенную обстановку в области не оказывают». В целом их поймали на 430 преступлениях, что составляет 0,8% от общего количества на территории области. При этом число совершенных мигрантами преступлений снизилось на 8,1% по сравнению с 2019 годом.

Генерал рассказал, что на учет миграционными отделами были поставлены 152 658 человек. Это на 54,1% меньше. С целью работы документы получили 31 747 мигрантов, что меньше на 60,9%, в сравнении с предыдущим годом. Такие снижение может быть обусловлено ограничениями в пандемию.

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