Полиция назвала число преступлений, совершаемых мигрантами в Новосибирской области

Генерал рассказал, что на учет миграционными отделами были поставлены 152 658 человек. Это на 54,1% меньше. С целью работы документы получили 31 747 мигрантов, что меньше на 60,9%, в сравнении с предыдущим годом. Такие снижение может быть обусловлено ограничениями в пандемию.