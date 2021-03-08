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Прокуратура выявила нарушения при гособоронзаказе новосибирской полиции

8 марта 2021, 15:17
О нескольких спорных контрактах надзорное ведомство сообщило в ФАС

В Новосибирской области прокуратура обратилась в региональное управление ФАС с информацией о нарушениях со стороны главка МВД при проведении госзакупок расходных материалов для экспертно-криминалистического центра. Этот тендер организовывался в рамках гособоронзаказа, сообщает Тайга.инфо.

Начальная максимальная стоимость контракта составила 1,3 миллиона рублей. В заявке находились в том числе 110 коробок дактилоскопической пленки, требования к которым были описаны следующим образом: «Коробка, не менее 100 листов в коробке». По мнению прокуратуры, из этого текста непонятно, какое именно число листов, а не коробок, требуется заказчику.

Тендер выиграл единственный участник торгов — ООО «НПО „Альтаир“» из Татарстана. Но на сайте компании не было найдено информации о возможности производства или поставки данной продукции.

До этого, в сентябре 2020 года, областное управление МВД также по гособоронзаказу объявило тендер на приобретение оборудования для «системы управления электронной очередью для предоставления государственных услуг». При начальной максимальной цене в 11,6 млн рублей контракт подписали с ООО «Смартком» на сумму 7,65 млн. Здесь нарушением стало то, что информация об исполнении государственного контракта отсутствовала, а само оборудование было поставлено с нарушением контрактных сроков.

Нашла прокуратура нарушение и в заключении контракта на поставку сухого корма для служебных собак новосибирской полиции. В данном случае не соответствовала требованиям ФЗ №44 банковская гарантия. Вопросы возникли также к поставке компьютерной техники. Алтайская компания отказалась в одностороннем порядке выполнять контракт на сумму 2,2 миллиона рублей.

В полиции заявили, что действовали в рамках закона при организации государственных закупок. Но УФАС стало на сторону прокуратуры и решило направить ей материалы проверки для принятия решения о привлечении виновных должностных лиц заказчика к административной ответственности.

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