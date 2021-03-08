Прокуратура выявила нарушения при гособоронзаказе новосибирской полиции

До этого, в сентябре 2020 года, областное управление МВД также по гособоронзаказу объявило тендер на приобретение оборудования для «системы управления электронной очередью для предоставления государственных услуг». При начальной максимальной цене в 11,6 млн рублей контракт подписали с ООО «Смартком» на сумму 7,65 млн. Здесь нарушением стало то, что информация об исполнении государственного контракта отсутствовала, а само оборудование было поставлено с нарушением контрактных сроков.