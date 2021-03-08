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Росстат заявил о 316 новосибирцах, скончавшихся в январе от коронавируса

8 марта 2021, 19:00
Всего в январе от коронавируса в СФО умерли 2155 человек.

Росстат обнародовал отчет, в котором подвел итоги января. В Новосибирской области от коронавируса в первый месяц зимы умерли 315 человек. Еще у одной жертвы COVID-19 вирус установить не удалось, но есть все основания полагать, что он был.

В то же время 122 скончавшихся пациентов с коронавирусом в статистику жертв инфекции не попали. У 29 человек коронавирус оказал существенное влияние на ход болезни, но был не главной причиной смерти. Еще 93 пациента хоть и были инфицированы, но умерли не от этого.

Всего в январе от коронавируса в СФО умерли 2155 человек. Больше всего жертв в Иркутской и Омской областях.

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