Росстат заявил о 316 новосибирцах, скончавшихся в январе от коронавируса

В то же время 122 скончавшихся пациентов с коронавирусом в статистику жертв инфекции не попали. У 29 человек коронавирус оказал существенное влияние на ход болезни, но был не главной причиной смерти. Еще 93 пациента хоть и были инфицированы, но умерли не от этого.