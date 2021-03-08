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В соседней Томской области в январе смертность выросла сразу на 33%

8 марта 2021, 18:34
В Новосибирской области цифры скромнее.

В соседней Томской области в январе 2021 года смертность населения выросла более чем на треть. Таковы данные, предоставленные в отчете Росстата.

Все показатели в соседнем регионе пошли на убыль. Родился 651 ребенок (годом ранее показатель равнялся 775). Увеличилась и смертность. Скончались 1466 человек. Это 33,6% от прежнего показателя.

В Новосибирской области цифры скромнее. Смертность выросла лишь на 25,2%. Этот показатель примерно равен среднему по СФО. А худший в Сибири по этому показателю - Алтайский край. Там смертность выросла на 35,3%.

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