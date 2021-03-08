За помощью к медикам из-за ОРВИ обратился 1021 житель Новосибирской области

В Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировано 1 021 обращение к медикам из-за симптомов ОРВИ. Об этом сегодня, 8 марта, рассказали в оперативном штабе в связи с ситуацией с covid-19.
По официальным данным, на утро в регионе зарегистрировано 36 599 случаев коронавируса, в том числе у 2 078 детей. Выздоровели с начала пандемии 33 553 человека.
Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 197, а в больницах районов области - 705 человек.
С начала пандемии в регионе сделано 1 330 667 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 132 жителя Новосибирской области, а 102 942 человека с него уже сняты.