Житель Новосибирска упал на лед Оби с Октябрьского моста и выжил

Накануне 8 марта, в воскресенье, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. Информация об этом поступила 7 марта в 16:04 спасателям МАСС. Сообщалось о том, что неизвестный упал на лед.
На место немедленно выехали спасатели. Через несколько минут они были на мосту, и довольно быстро заметили место падения. В специальных гидрокостюмах сотрудники МАСС спустились по раздвижной лестнице в низ и дошли до упавшего.
Мужчина не погиб, но получил серьезные травмы. Спасатели и полицейские вынесли его со льда реки на эвакуационном щите на набережную и передали медикам. 27-летнего раненого доставили в во 2-ю больницу скорой помощи.