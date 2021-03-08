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Житель Новосибирска упал на лед Оби с Октябрьского моста и выжил

8 марта 2021, 13:12
Его на скорой доставили в больницу.

Накануне 8 марта, в воскресенье, с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина. Информация об этом поступила 7 марта в 16:04 спасателям МАСС. Сообщалось о том, что неизвестный упал на лед.

На место немедленно выехали спасатели. Через несколько минут они были на мосту, и довольно быстро заметили место падения. В специальных гидрокостюмах сотрудники МАСС спустились по раздвижной лестнице в низ и дошли до упавшего.

Мужчина не погиб, но получил серьезные травмы. Спасатели и полицейские вынесли его со льда реки на эвакуационном щите на набережную и передали медикам. 27-летнего раненого доставили в во 2-ю больницу скорой помощи.

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#Новости#Происшествия
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