Авиационный завод разработает покрытие для купола НОВАТ

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова объявил об участии предприятия в ремонте купола Новосибирского театра оперы и балета. Как рассказал худрук НОВАТа Владимир Кехман, авиастроители разработают эксклюзивное покрытие в виде лепестков, поддерживающих друг друга.
О том, что уникальный купол нуждается в ремонте, стало известно в 2018 году. В сентябре прошлого года министр культуры НСО Наталья Ярославцева заявила, что театр получит 246 млн рублей на ремонт из федерального бюджета.
Ремонт будет завершен в 2022 году. Общая стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. Площадь ремонта составит 4 тысячи квадратных метров.