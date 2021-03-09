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Авиационный завод разработает покрытие для купола НОВАТ

9 марта 2021, 18:45
Общая стоимость работ составит 1,3 млрд рублей.

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова объявил об участии предприятия в ремонте купола Новосибирского театра оперы и балета. Как рассказал худрук НОВАТа Владимир Кехман, авиастроители разработают эксклюзивное покрытие в виде лепестков, поддерживающих друг друга.

О том, что уникальный купол нуждается в ремонте, стало известно в 2018 году. В сентябре прошлого года министр культуры НСО Наталья Ярославцева заявила, что театр получит 246 млн рублей на ремонт из федерального бюджета.

Ремонт будет завершен в 2022 году. Общая стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. Площадь ремонта составит 4 тысячи квадратных метров.

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