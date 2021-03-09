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Еще 104 жителя Новосибирской области заразились коронавирусом

9 марта 2021, 13:27
На утро 9 марта в регионе выявлено 36 703 случая covid-19.

По данным оперативного штаба на утро 9 марта в регионе выявлено 36 703 случая коронавируса (+104 за сутки), в том числе у 2 087 детей. 33 590 пациентов выздоровели (+37 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 72 года, 80 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 69 лет, 73 года, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 503 человека.

В отделениях реанимации находятся 98 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 221.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 713 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 331 518 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 218 жителя области, 102 983 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 823 обращения.

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