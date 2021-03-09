Как угодить с подарком к 8 Марта

Библиотекарь Наталья Юханова стала обладательницей выигрыша в 8,1 миллиона рублей. Ее супруг не раз покупал лотерейные билеты, но до этого выигрыши были небольшими. А вот в канун 8 Марта муж выиграл крупную сумму в «Гослото "5 из 36"» и подарил ее жене, пишет МК.