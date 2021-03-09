Новосибирская полиция засекретила информацию о задержаниях на несогласованных акциях

Новосибирская полиция назвала информацию о числе задержанных на несогласованных митингах 23 и 31 января "информацией ограниченного доступа". Это стало ясно из переписки издания "Прецедент" и пресс-службы ГУ МВД по НСО.
Журналист издания пытался получить информацию о количестве административных протоколов в новосибирцев, участвующих в протестных акциях. В ходе переписки у наших коллег возникло подозрение, что полицейские нарушают закон "О СМИ". На это было обращено внимание прокуратуры.
Врио начальника отдела информации ГУ МВД Юлия Хабибуллина отнесла данные протоколов к государственной тайне. Ее поддержал и начальник штаба МВД по Новосибирской области Дмитрий Бер. Редакции "Прецедента" эти ответы показались недостаточно законными. Редакция продолжит искать справедливость в надзорном ведомстве.