atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский губернатор раскритиковал качество уборки снега с улиц

9 марта 2021, 11:41
Травников поручил главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом.

Сегодня, 9 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал качество уборки снега с улиц. Он дал устное распоряжение главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом, чтобы проезды во дворах были очищены.

- Эту кашу сырую месить ногами не охота никому. Просьба ответственно отнестись к очистке от снега внутридворовых проездов, - заявил губернатор на заседании оперативного штаба.

Напомним, сегодня в Новосибирске во дворе дома из-за глубокого снега застряли две машины скорой помощи. Ситуацию был вынужден комментировать областной Минздрав.

В течение всей зимы новосибирцы жаловались на уборку снега, который местами не убирали совсем. Водители продолжают ездить по колее, а у пешеходов иногда не остается тротуаров.

Материалы по теме
Пять компаний Новосибирска заработали миллионы на вывозе снега с улицТри машины скорой помощи застряли в снегу во дворе НовосибирскаМинздрав прокомментировал новость о застрявших во дворе Новосибирска скорых
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52