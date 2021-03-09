Новосибирский губернатор раскритиковал качество уборки снега с улиц

Сегодня, 9 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал качество уборки снега с улиц. Он дал устное распоряжение главам муниципалитетов разобраться с этим вопросом, чтобы проезды во дворах были очищены.
- Эту кашу сырую месить ногами не охота никому. Просьба ответственно отнестись к очистке от снега внутридворовых проездов, - заявил губернатор на заседании оперативного штаба.
Напомним, сегодня в Новосибирске во дворе дома из-за глубокого снега застряли две машины скорой помощи. Ситуацию был вынужден комментировать областной Минздрав.
В течение всей зимы новосибирцы жаловались на уборку снега, который местами не убирали совсем. Водители продолжают ездить по колее, а у пешеходов иногда не остается тротуаров.