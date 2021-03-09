atas.info
ГлавноеВсе новости

Около 6 тысяч прививок от коронавируса ставят в сутки в Новосибирской области

9 марта 2021, 13:02
В области увеличат темпы диспансеризации.

В среднем за сутки вакцину от коронавируса успевают поставить почти 6 тысяч жителям Новосибирской области. Данные озвучил глава минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.

С начала массовой вакцинации в область доставили 94 262 дозы препарата «Спутник V». Первый компонент поставили более 70 тыс. новосибирцам.

Губернатор Андрей Травников заявил, что в 2021 году темпы диспансеризации населения должны быть увеличены. В прошлом году реализации мероприятий помешала пандемия, поэтому в текущем году необходимо усилить работу в данном направлении.

Напомним, на данный момент коронавирус диагностировали у более чем 36 тысяч человек, 33 553 вылечились, и 1 495 умерли.

Материалы по теме
Минздрав завершил оценку вакцины «ЭпиВакКорона» для применения пожилымиВ Новосибирске Мишустин посетил центр разработки коронавирусной вакциныВ Новосибирске готовятся к испытаниям новой вакцины от оспы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52