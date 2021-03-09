Около 6 тысяч прививок от коронавируса ставят в сутки в Новосибирской области

В среднем за сутки вакцину от коронавируса успевают поставить почти 6 тысяч жителям Новосибирской области. Данные озвучил глава минздрава Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве.
С начала массовой вакцинации в область доставили 94 262 дозы препарата «Спутник V». Первый компонент поставили более 70 тыс. новосибирцам.
Губернатор Андрей Травников заявил, что в 2021 году темпы диспансеризации населения должны быть увеличены. В прошлом году реализации мероприятий помешала пандемия, поэтому в текущем году необходимо усилить работу в данном направлении.
Напомним, на данный момент коронавирус диагностировали у более чем 36 тысяч человек, 33 553 вылечились, и 1 495 умерли.