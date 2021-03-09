Пять компаний Новосибирска заработали миллионы на вывозе снега с улиц

В городе семь ДЭУ, между которыми поделена территория. На балансе у города находятся 482 снегоуборочной машины, которые выходят на улицы в две смены. В сутки на дорогах можно увидеть 450-480 единиц техники. Изданию удалось узнать в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, что одновременно всю техники нельзя привлечь к уборке по двум причинам. Во-первых, это техническая неисправность, во-вторых, не хватает водителей и механизаторов.