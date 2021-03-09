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Posted 9 марта 2021, 02:19

Published 9 марта 2021, 02:19

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Пять компаний Новосибирска заработали миллионы на вывозе снега с улиц

9 марта 2021, 02:19
Большая часть аукционов мэрии закрыта, известна только сумма контракта.

Мэрия платит частным компаниям миллионы рублей за вывоз снега с улиц Новосибирска. А горожане по-прежнему недовольны уборкой и сообщают о многочисленных завалах, сугробах и наледи.

НГС удалось выяснить, как дорожные учреждения мэрии решают проблему с уборкой снега в мегаполисе.

В городе семь ДЭУ, между которыми поделена территория. На балансе у города находятся 482 снегоуборочной машины, которые выходят на улицы в две смены. В сутки на дорогах можно увидеть 450-480 единиц техники. Изданию удалось узнать в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, что одновременно всю техники нельзя привлечь к уборке по двум причинам. Во-первых, это техническая неисправность, во-вторых, не хватает водителей и механизаторов.

Поскольку у властей не хватает ресурсов, они обращаются к сторонним организациям для решения городских проблем. Из бюджета на эти цели тратятся миллионы рублей.

Каждые сутки частные компании предоставляют по 50-60 единиц самосвальной техники ДЭУ. Самый крупный контракт в этом году был заключен на сумму 6,1 млн рублей.

Власти объявляют конкурсы и проводят коммерческие тендеры. Этой зимой удалось заключить контракты по вывозу снега с улиц на общую сумму 23 млн рублей.

К примеру, на счету у ДЭУ№1 31 тендер на сумму 18,6 млн рублей. Больше всего удалось заработать за зиму ООО «Авто-Партнер», которое заключила за зиму 4 контракта на 9 млн рублей, ей принадлежит и самый крупный контракт в этом году.

ООО «Сибавтострой» может похвастаться шестью контрактами, заключенными с ДЭУ №3 и ДЭУ №4. Уборка снега принесли в доход компании 5,3 млн рублей. ИП Кулиджанян Сергей Колевич выиграла два аукциона на сумму 3,8 и 11 млн рублей.

Три аукциона от ДЭУ №5 и ДЭУ №6 выиграло ООО «СибСтрой». И пятой компанией стало ООО «Триумф», которое получит за вывоз снег 1,3 млн рублей.

Отметим, что в марте ДЭУ №1 закупило 14 погрузчиков и грейдеров на сумму 64,9 млн рублей.

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