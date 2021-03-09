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Posted 9 марта 2021, 08:01

Published 9 марта 2021, 08:01

Modified 5 августа 2022, 12:04

Updated 5 августа 2022, 12:04

Спасатели сняли застрявшего на заборе новосибирца

9 марта 2021, 08:01
Мужчина оказал сопротивление спасателям.

Новосибирцев 8 марта перелезал через забор и напоролся ногой на металлическую пику.

Инцидент произошел утром в поселке Элитном во дворе частного дома. По словам очевидцев, мужчина перелезть через забор, чтобы сократить путь и присоединиться к знакомым. Но зацепился ногой за пику и поранил ногу. На место вызвали медиков и спасателей.

Пострадавший только после уговоров не стал мешать спасателям. Медики диагностировали у мужчины рваную рану ноги.

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#Происшествия
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