Спасатели сняли застрявшего на заборе новосибирца

Инцидент произошел утром в поселке Элитном во дворе частного дома. По словам очевидцев, мужчина перелезть через забор, чтобы сократить путь и присоединиться к знакомым. Но зацепился ногой за пику и поранил ногу. На место вызвали медиков и спасателей.