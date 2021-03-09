Травников заставил районных чиновников установить датчики дыма за свой счёт

"Я проводил жёсткое расследование по этому поводу, мы выделяли средства на эти цели из областного бюджета. Слава Богу, лишь три района не завершили эту работу, остальные справились с поставленной задачей. Сегодня вы уже сами за свой счёт должны завершить эту работу без всяких отговорок", - заявил Травников.