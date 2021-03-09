Травников заставил районных чиновников установить датчики дыма за свой счёт

Губернатор Новосибирской области предложил районным чиновникам из собственных средств оплатить установку противопожарных датчиков многодетным семьям. Сделать это необходимо в течение 2021 года, сообщает сайт правительства НСО.
Причиной такого решения стали два пожара, произошедшие в жилищах многодетных семей в последнее время. В обоих случаях благодаря установленным извещателям были спасены жизни малолетних. Об этом доложил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.
До сих пор не во всех домах, где живут дети, установлены подобные устройства. В Новосибирской области не все муниципалитеты выполнили программу по обустройству датчиками.
"Я проводил жёсткое расследование по этому поводу, мы выделяли средства на эти цели из областного бюджета. Слава Богу, лишь три района не завершили эту работу, остальные справились с поставленной задачей. Сегодня вы уже сами за свой счёт должны завершить эту работу без всяких отговорок", - заявил Травников.